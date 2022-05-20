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Силкин: «Сочи» сейчас играет постабильнее. Однако «Динамо» устраивает ничья"

Силкин заявил, что в матче «Динамо» — «Сочи» все зависит от того, кто первый ошибется
Роман Шишов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от матча 30-го тура Тинькофф РПЛ с «Сочи».

«Кто победит, тот и будет фаворитом. Трудно предсказать. Очень много стоит на кону, — цитирует «Чемпионат» Силкина. — Очень много нюансов, которые могут повлиять на ход игры: какую тактику команды будут применять, удача. «Сочи» сейчас играет постабильнее. Однако «Динамо» устраивает ничья, чтобы остаться на втором месте. Но уже сколько раз обжигались наши команды, играя на ничью. Все зависит от того, кто первый ошибется, потому что очень много на карту поставлено».

Напомним, матч 30-го тура РПЛ сезона-2021/22 «Динамо» — «Сочи» состоится в субботу, 21 мая. Начало — в 17:00 (мск).

Источник: https://www.championat.com/football/news-4700507-silkin-o-dinamo-sochi-vsyo-zavisit-ot-togo-kto-pervyj-oshibyotsya-mnogoe-na-konu.html
Сергей Силкин
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3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
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 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
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 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
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 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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 - : -
21.05 17:00
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 - : -
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Краснодар – Ахмат
 - : -
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