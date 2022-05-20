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Сегодня, 14:00

ЦСКА опубликовал прощальное видео с Дзагоевым

Карен Саркисян
Корреспондент
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Пресс-служба ЦСКА опубликовала прощальное видео с полузащитником Аланом Дзагоевым.

Сегодня, 20 мая, московский клуб и 31-летний россиянин договорились о расторжении контракта по взаимному согласию сторон.

Дзагоев провел за московский клуб 397 матчей, в которых забил 77 мячей. Полузащитник стал трехкратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка России и Суперкубка России в составе ЦСКА.

Алан Дзагоев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
0
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3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
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 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
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 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
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 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
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 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
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 - : -
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