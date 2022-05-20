ЦСКА опубликовал прощальное видео с Дзагоевым

Пресс-служба ЦСКА опубликовала прощальное видео с полузащитником Аланом Дзагоевым.

Сегодня, 20 мая, московский клуб и 31-летний россиянин договорились о расторжении контракта по взаимному согласию сторон.

Дзагоев провел за московский клуб 397 матчей, в которых забил 77 мячей. Полузащитник стал трехкратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка России и Суперкубка России в составе ЦСКА.