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Агент Саплинова рассказал о будущем полузащитника в «Уфе»

Карен Саркисян
Корреспондент
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Андрей Талаев, агент полузащитника «Ростова» Александра Саплинова, выступающего на правах аренды за «Уфу», рассказал о будущем своего клиента.

«У уфимцев есть нерешенная задача, клуб в первую очередь на этом концентрируется, — приводит слова Талаева Metaratings.ru. — Саплинов хочет играть. Если «Уфа» хочет видеть его игроком основного состава, то он останется. Сейчас Александр не особо много играет, важно, чтобы он играл».

24-летний россиянин перешел в «Уфу» в июле 2021 года на правах арендного соглашения до 30 июня 2022 года.

В сезоне-2021/22 Саплинов принял участие в 21 матче во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-poluzashchitnika-saplinova-vyskazalsya-o-budushchem-futbolista--1271070/
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3
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4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
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 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
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 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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 - : -
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 - : -
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