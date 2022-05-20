Агент Саплинова рассказал о будущем полузащитника в «Уфе»

Андрей Талаев, агент полузащитника «Ростова» Александра Саплинова, выступающего на правах аренды за «Уфу», рассказал о будущем своего клиента.

«У уфимцев есть нерешенная задача, клуб в первую очередь на этом концентрируется, — приводит слова Талаева Metaratings.ru. — Саплинов хочет играть. Если «Уфа» хочет видеть его игроком основного состава, то он останется. Сейчас Александр не особо много играет, важно, чтобы он играл».

24-летний россиянин перешел в «Уфу» в июле 2021 года на правах арендного соглашения до 30 июня 2022 года.

В сезоне-2021/22 Саплинов принял участие в 21 матче во всех турнирах и не отметился результативными действиями.