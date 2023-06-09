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Силкин: «Мне возглавить «Динамо»? Это надо основательно обговаривать»

Алина Савинова
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Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин ответил на вопрос, кого он видит новым главным тренером московского клуба.

«Надо у руководства спрашивать, кого они видят в должности главного тренера московского «Динамо». Когда кого-то назначат, тогда уже и что-то будем думать. Только время покажет, получится у него или нет», — приводит «Спорт День за Днем» слова Силкина.

Также специалист рассказал, мог ли бы он сейчас взяться за такую должность.

«Вы мне предлагаете эту должность? Это вопрос такой, который надо обсуждать. Это же не просто так прийти и что-то делать. Наверное, сначала руководители должны в чем-то заверить тренера. Там очень много всяких нюансов. Это не просто так прийти и взять команду. Можно так прийти, когда ты работаешь с молодежной командой и тебя поставили исполнять обязанности. Это надо основательно все обговаривать», — добавил Силкин.

«Динамо» заняло 9-е место в турнирной таблице чемпионата России по итогам сезона. 14 мая московский клуб объявил об отставке главного тренера Славиши Йокановича. К оставшимся матчам сезона команду готовил Павел Алпатов.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/silkin-mne-vozglavit-dinamo-eto-nado-vserez-obgovorit
Сергей Силкин
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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Кр. Советов – Спартак
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ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
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