Защитник «Зенита» Чистяков рассказал о самом сложном чемпионстве

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков рассказал, какое чемпионство из трех, что ему покорились, считает самым сложным.

«Лично для меня первое — в тот момент я осваивался в команде, вливался в коллектив. А самое значительное для меня — второе. Тот сезон я провел от А до Я. Сыграл почти во всех матчах. Ведь при первом титуле я пришел по ходу сезона, не так много играл. Прошлый сезон получился вообще супер в этом плане», — цитирует Чистякова «Чемпионат».

В сезоне-2022/23 «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России. Чистяков выступает за сине-бело-голубых с 2020 года. В минувшем сезоне 29-летний футболист принял участие в 23 матчах за «Зенит» во всех турнирах.