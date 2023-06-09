Смородская — о новых интимных видео Дзюбы: «Ой, мать честная!»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на новые сливы видео интимного характера с участием нападающего железнодорожников Артема Дзюбы.

«Ой, мать честная! Не хотелось бы комментировать Артема, хочется, чтобы эта тема перестала циркулировать. Влияет ли это на репутацию «Локомотива»? Не знаю. Больше всего это влияет на Дзюбу с негативной стороны. Зачем он все это? Кого Артем хочет удивить или похвалиться, не понимаю. Дзюбе надо измениться внутри. Люди это почувствуют», — цитирует Смородскую Metaratings.ru.

9 июня в Telegram-каналах появились публикации с рядом интимных видео Дзюбы. На одном из них он обращается к неизвестной девушке, с которой, судя по всему, общался по видеосвязи. Позже блогер Милана Петрова сообщила, что футболист отправлял свои интимные видео украинской девушке, аккаунт которой могли взломать.