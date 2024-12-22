Силкин отметил изменения в игре «Спартака» по ходу сезона РПЛ

Экс-тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением об игре «Спартака» в первой половине сезона РПЛ.

«Спартак» стоит отметить в первой половине чемпионата России. Они неважно начали чемпионат, но потом сильно прибавили и здорово провели концовку первой половины», — сказал Силкин Vprognoze.ru.

После 18 туров «Спартак» с 37 очками занимает третью строчку в РПЛ.