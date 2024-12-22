Тукманов назвал лучшего игрока РПЛ в 2024 году

Бывший вице-президент РФС Александр Тукманов назвал полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова лучшим игроком 2024 года в РПЛ.

«Я не открою Америку и назову Максима Глушенкова из «Зенита». Но в каждой команде есть футболисты, которые заставили обратить на себя внимание», — сказал Тукманов Vprognoze.ru.

В июле этого года Глушенков перешел из «Локомотива» в «Зенит». 25-летний футболист провел 14 матчей за петербургский клуб во всех турнирах, забив 10 голов и отдав две результативные передачи.