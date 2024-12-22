Бышовец рассказал, в чем нужно прибавить «Локомотиву» зимой

Бывший главный тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец ответил на вопрос, что нужно наладить железнодорожникам, чтобы бороться за высокие места.

«У «Локомотива» достаточно хороший потенциал, чтобы можно было говорить о том, что шансы на высокие места есть. Думаю, что нужно найти баланс между опытными игроками и молодежью, чтобы по ходу матча команда могла перестаиваться», — сказал Бышовец Vprognoze.ru.

«Локомотив» ушел на зимнюю паузу на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата России с 35 очками. Железнодорожники отстают от лидирующих «Краснодара» и «Зенита» на 4 очка.