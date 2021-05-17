Сигурдссон получил повреждение связки коленного сустава, у Васина травма задней поверхности бедра
17:20
Исландский полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон, замененный во втором тайме матча с «Динамо» (2:3) из-за повреждения, прошел обследование, сообщает официальный сайт клуба. МРТ выявило у игрока повреждение внутренней боковой связки левого коленного сустава.
У защитника Виктора Васина, также замененного из-за травмы — мышечное повреждение задней поверхности бедра. Дополнительная информация будет после обследования футболиста.
22-летний Сигурдссон в прошедшем сезоне провел 31 матч за московских армейцев во всех турнирах и забил два мяча при четырех голевых передачах. У 32-летнего Васина 17 матчей и два результативных паса.
Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/arnor-sigurdsson-proshel-obsledovanie/
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