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Министр спорта МО: «Попрощались с Конате и Боженовым, больше уходов не планируется»

17:14
Александр Максименко и Мохамед Конате. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Максименко и Мохамед Конате. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Министр спорта Московской области Роман Терюшков рассказал «СЭ» об уходе из «Химок» нападающего Мохамеда Конате и полузащитника Кирилла Боженова.

«Попрощались сегодня с Мохамедом и Кириллом, они покидают команду. Благодарим их за хорошую игру и желаем удачи в дальнейшем! Больше уходов из команды не планируется, по продлениям мы пока не общались», — сказал Терюшков «СЭ».

Ранее СМИ сообщили, что Конате станет игроком «Ахмата», а Боженов — «Ростова».

На счету 23-летнего Конате пять голов в 29 матчах во всех турнирах за химчан. У 20-летнего Боженова — один гол в 27 играх.

Прошедший сезон Тинькофф РПЛ «Химки» закончили на восьмом месте.

(Сергей Федоров)

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