Министр спорта МО: «Попрощались с Конате и Боженовым, больше уходов не планируется»
17:14
Министр спорта Московской области Роман Терюшков рассказал «СЭ» об уходе из «Химок» нападающего Мохамеда Конате и полузащитника Кирилла Боженова.
«Попрощались сегодня с Мохамедом и Кириллом, они покидают команду. Благодарим их за хорошую игру и желаем удачи в дальнейшем! Больше уходов из команды не планируется, по продлениям мы пока не общались», — сказал Терюшков «СЭ».
Ранее СМИ сообщили, что Конате станет игроком «Ахмата», а Боженов — «Ростова».
На счету 23-летнего Конате пять голов в 29 матчах во всех турнирах за химчан. У 20-летнего Боженова — один гол в 27 играх.
Прошедший сезон Тинькофф РПЛ «Химки» закончили на восьмом месте.
(Сергей Федоров)
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