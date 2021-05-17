Министр спорта МО: «Попрощались с Конате и Боженовым, больше уходов не планируется»

Министр спорта Московской области Роман Терюшков рассказал «СЭ» об уходе из «Химок» нападающего Мохамеда Конате и полузащитника Кирилла Боженова.

«Попрощались сегодня с Мохамедом и Кириллом, они покидают команду. Благодарим их за хорошую игру и желаем удачи в дальнейшем! Больше уходов из команды не планируется, по продлениям мы пока не общались», — сказал Терюшков «СЭ».

Ранее СМИ сообщили, что Конате станет игроком «Ахмата», а Боженов — «Ростова».

На счету 23-летнего Конате пять голов в 29 матчах во всех турнирах за химчан. У 20-летнего Боженова — один гол в 27 играх.

Прошедший сезон Тинькофф РПЛ «Химки» закончили на восьмом месте.

(Сергей Федоров)