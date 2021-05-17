Гинер взял на себя ответственность за результаты ЦСКА в завершившемся сезоне
17:25
Президент ЦСКА Евгений Гинер взял на себя ответственность за результаты команды в завершившемся сезоне. Армейцы заняли шестое место в чемпионате России, впервые за 20 лет они не выступят в еврокубках.
— Результаты следует признать неудовлетворительными, команда не решила поставленных задач, не вышла в еврокубки. Да, в ряде матчей на результате сказались судейские ошибки. Но основные причины внутренние — ответственность за такие результаты несу я, — сказал Гинер в интервью «СЭ».
(Максим Алланазаров)
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