Гинер взял на себя ответственность за результаты ЦСКА в завершившемся сезоне

Президент ЦСКА Евгений Гинер взял на себя ответственность за результаты команды в завершившемся сезоне. Армейцы заняли шестое место в чемпионате России, впервые за 20 лет они не выступят в еврокубках.

— Результаты следует признать неудовлетворительными, команда не решила поставленных задач, не вышла в еврокубки. Да, в ряде матчей на результате сказались судейские ошибки. Но основные причины внутренние — ответственность за такие результаты несу я, — сказал Гинер в интервью «СЭ».

(Максим Алланазаров)