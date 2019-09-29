Сигурдссон отметил, что «Урал» много забивает и много пропускает

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон рассказал, чего он ожидает от матча 11-го тура чемпионата России против «Урала».

— Для нас это важная игра, поскольку мы боремся за первое место и нам необходимо набирать много очков, — цитирует исландца официальный Twitter клуба. — Мы одержали несколько побед и хотим сохранить набранный ход. Против «Урала» будет непросто, они неплохо играют, много забивают, но и достаточно много пропускают. Надо воспользоваться своими моментами и добиться результата.

Матч «Урал» — ЦСКА начнется в 11.30 по московскому времени.

У нас сегодня ранний подъём! Проверим поговорку про тех, кто рано встаёт ?



?? #УралЦСКА

? РПЛ

? 11:30 мск

? Екатеринбург Арена

? Матч Премьер pic.twitter.com/v4IJIb0y2n — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) September 29, 2019

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