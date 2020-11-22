Сигурдссон: «ЦСКА хочет показать, что способен побеждать в Лиге Европы»

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон рассказал об ожиданиях от матча 4-го тура Лиги Европы против «Фейеноорда» и прокомментировал ничью с «Сочи» (1:1) в рамках 15-го тура Тинькофф РПЛ.

— Мы хорошо начали, вели игру, атаковали, — приводит пресс-служба ЦСКА слова Сигурдссона. — Потом мы не смогли контролировать зоны, пришлось отойти назад. Когда нам забили гол, мы уже выпустили игру из рук.

— Перерыв на матчи сборных повлиял на команду? Показалось, что игрокам не хватило свежести.

— Если ты играешь в сборной, это не оправдание. Мы — футболисты, играем матч за матчем, тренируемся и готовимся к следующей встрече. Это то, что мы делаем. Если ты недостаточно свежий, не играй за национальную сборную. Это не оправдание.

Снег и холод? Для нас это такая же проблема, как и для соперника. Это не первая зима в нашей жизни. Нам нужно играть и добиваться результата. У нас прекрасная команда, мы продолжим сражаться.

— Впереди — Лига Европы. Какие ожидания перед матчем с «Фейеноордом»?

— Мы все хотим выиграть. Сейчас нужно готовиться к следующей игре. Нужно восстанавливаться, осталось не так много времени. Мы хотим вернуться на поле и показать, что мы — сильная команда, которая способна побеждать.