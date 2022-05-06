Шварц заявил, что Шиманьски и Смолов пропустят матч с «Крыльями Советов» из-за мышечных травм
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц объяснил, почему полузащитник Себастьян Шиманьски и нападающий Федор Смолов не попали в заявку на игру 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов».
«У обоих футболистов мышечные повреждения, они не принимали участия в тренировках в течение недели, поэтому сегодня они не в заявке», — сказал в эфире канала «Матч Премьер» Шварц.
Матч «Крылья Советов» — «Динамо» состоится сегодня, 6 мая в Самаре. Начало — в 18.00 (мск).
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|
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|
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|
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|33-50
|29
|
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|6
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|
15
|Уфа
|27
|4
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|
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|27
|5
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|6.05
|18:00
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.05
|14:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|7.05
|16:30
|
Зенит – Химки
|- : -
|7.05
|16:30
|
Н. Новгород – Ахмат
|- : -
|7.05
|19:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|8.05
|14:00
|
Уфа – Ростов
|- : -
|8.05
|16:30
|
Арсенал – Краснодар
|- : -
|8.05
|19:00
|
Локомотив – Рубин
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|15
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
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|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
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|1
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