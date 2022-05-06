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Сегодня, 17:48

Шварц заявил, что Шиманьски и Смолов пропустят матч с «Крыльями Советов» из-за мышечных травм

Иван Торопцев
Корреспондент
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц объяснил, почему полузащитник Себастьян Шиманьски и нападающий Федор Смолов не попали в заявку на игру 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов».

«У обоих футболистов мышечные повреждения, они не принимали участия в тренировках в течение недели, поэтому сегодня они не в заявке», — сказал в эфире канала «Матч Премьер» Шварц.

Матч «Крылья Советов» — «Динамо» состоится сегодня, 6 мая в Самаре. Начало — в 18.00 (мск).

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 28-й тур
06 мая, 18:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Динамо

Себастьян Шиманьски
Федор Смолов
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
Сандро Шварц
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 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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6.05 18:00
Кр. Советов – Динамо
 - : -
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Урал – Спартак
 - : -
7.05 16:30
Зенит – Химки
 - : -
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Н. Новгород – Ахмат
 - : -
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ЦСКА – Сочи
 - : -
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