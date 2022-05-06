Шварц заявил, что Шиманьски и Смолов пропустят матч с «Крыльями Советов» из-за мышечных травм

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц объяснил, почему полузащитник Себастьян Шиманьски и нападающий Федор Смолов не попали в заявку на игру 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов».

«У обоих футболистов мышечные повреждения, они не принимали участия в тренировках в течение недели, поэтому сегодня они не в заявке», — сказал в эфире канала «Матч Премьер» Шварц.

Матч «Крылья Советов» — «Динамо» состоится сегодня, 6 мая в Самаре. Начало — в 18.00 (мск).