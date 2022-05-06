В «Химках» согласились с решением КДК дисквалифицировать Набиуллина на шесть матчей

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков отреагировал на решение КДК РФС дисквалифицировать защитника Эльмира Набиуллина на шесть матчей.

«Беспредел? Нет, мне так не кажется. Нам нужно быть самим более организованным. Это решение КДК, есть буква закона. А мы закон уважаем. Что касается Эльмира, то в правилах написано, что если игрок нанес травму, после которой игрок не может играть две недели, то дается шестиматчевая дисквалификация. Это буква закона. А Беленову — здоровья!» — сказал Терюшков «СЭ».

Сегодня, 6 мая, КДК дисквалифицировал Набиуллина за грубую игру в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (1:1). Защитник был удален в начале матча за фол на вратаре уфимцев Александре Беленове. Голкипер не смог продолжить игру и был заменен.

Позднее выяснилось, что у Беленова повреждение голеностопа, из-за которого он пропустит от 3 до 6 месяцев.