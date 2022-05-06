КДК РФС помог «Краснодару». Новый судейский эксперимент над «быками» провалился

Сегодня, 6 мая, контрольно-дисциплинарный комитет РФС на основании заключения экспертно-судейской комиссии при президенте РФС аннулировал красную карточку, показанную арбитром Артемом Чистяковым краснодарцу Руслану Апекову на 76-й минуте перенесенного матча 19-го тура Тинькофф чемпионата России «Краснодар» — «Локомотив» (1:0).

В результате Апеков избежал дисквалификации и сможет сыграть 8 мая с «Арсеналом».

Чистяков в перенесенной встрече трижды наказал команды удалениями. Одно из них, Апекова, получилось не только ошибочным, но и необычным. Судья не зафиксировал его фол в центре поля, остановил игру только спустя минуту с лишним, когда Дмитрий Живоглядов так и не поднялся с газона. Видеоассистенты Евгений Кукуляк и Екатерина Курочкина начали проверку, о чем свидетельствовал титр на телеэкране. И вдруг Чистяков достал красную карточку и удалил Апекова.

Перед игрой «СЭ» напомнил о том, что произошло четыре года назад, когда из-за другого ошибочного решения этого же арбитра «Краснодар» перед решающим матчем с ЦСКА за право сыграть в Лиге чемпионов остался без ключевого игрока — нападающего Федора Смолова. Чистяков вынес ему «лишнее» предупреждение, КДК тогда не имел права его отменить и не применить дисквалификацию. Разгорелся жуткий скандал, в результате которого поменяли все судейское руководство.

Новый сомнительный эксперимент над «быками», когда Чистякову снова доверили работать в Краснодаре, провалился. Но в этот раз у КДК было право исправить ошибку арбитра.