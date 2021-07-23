Шварц считает, что «Динамо» провело хороший матч против «Ростова»
Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал итог матча первого тура Тинькофф чемпионата России против «Ростова» (2:0).
«С точки зрения качества игры мы показали хороший матч, — сказал Шварц в эфире канала «Матч Gремьер» 23 июля. Мы хорошо вошли в игру, забили после контратаки, могли забить еще.
В целом мы хорошо сыграли сегодня. Поздние замены? Мы отталкивались от хода игры. Сделали их тогда, когда считали нужным».
Голы забивали Арсен Захарян и Константин Тюкавин.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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