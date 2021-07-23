Кафанов: «Карпин в сборной? На эту тему не было разговоров»
Тренер «Ростова» Виталий Кафанов подвел итоги матча 1-го тура Тинькофф чемпионата России против «Динамо» (0:2).
«Карпин в сборной? На эту тему не было разговоров. До игры мы не знали точно. После матча он тоже не сообщал.
Если не брать в расчет игры, то дебют Сухомлинова удался. Активно вел борьбу.
Наверное, когда не получается, очень трудно вернуться в игру. Моментов не хватало», — сказал Кафанов в интервью «Матч Премьер».
Главный тренер ростовчан Валерий Карпин пропускал эту встречу из-за дисквалификации.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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