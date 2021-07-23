Кафанов: «Карпин в сборной? На эту тему не было разговоров»

Тренер «Ростова» Виталий Кафанов подвел итоги матча 1-го тура Тинькофф чемпионата России против «Динамо» (0:2).

«Карпин в сборной? На эту тему не было разговоров. До игры мы не знали точно. После матча он тоже не сообщал.

Если не брать в расчет игры, то дебют Сухомлинова удался. Активно вел борьбу.

Наверное, когда не получается, очень трудно вернуться в игру. Моментов не хватало», — сказал Кафанов в интервью «Матч Премьер».

Главный тренер ростовчан Валерий Карпин пропускал эту встречу из-за дисквалификации.