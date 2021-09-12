Кержаков считает совпадением выездные победы «Нижнего Новгорода»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков поделился впечатлениями после матча «Динамо» (2:1) в седьмом туре Тинькофф РПЛ. Он рассказал, почему команда показывает лучшие результаты на выезде, а не дома.

— Сегодня у «Нижнего Новгорода» голевые моменты создавали футболисты, которые к «Динамо» относятся с теплотой. Была ли дополнительная мотивация у Горбунова, Козлова? Не хватало на поле только Сапеты, чтобы все динамовцы поучаствовали в этом матче.

— Лучше спрашивать у них. Если бы то, о чем вы говорите играло сегодня роль, то, скорее всего, в селекционном отделе набирали футболистов, которые как можно больше поменяли клубов в РПЛ, тогда было бы преимущество. Все ребята, которые вышли на футбольное поле, все молодцы, все старались, играли на победу. Самое главное, что ребята верят до конца в свои силы.

— В первом тайме казалось, что у «Нижнего Новгорода» были не только тактические проблемы, но и психологические, потому что команда уже была зажата. Казалось, что ребята вышли не на «Динамо», а на «Сантьяго Бернабеу».

— Мы очень молодая команда. Многие из футболистов в первый раз играют в премьер-лиге, это только их дебютный сезон, им свойственно ошибаться и волноваться. Лучше всего, когда волнение уходит за пределами поля, чуть хуже, когда оно уходит со стартовым свистком. Но тут не за что корить ребят. Тут не волнение сыграло свою роль, а немножечко моя тактическая недоработка, из-за чего ребятам приходилось думать больше лишнего и больше двигаться. Ментальная усталость еще больше сказывается на состоянии футболистов, чем физическая. С этим связаны потери и нехватка остроты с в первом тайме с нашей стороны.

— На выезде команда обыгрывает всех подряд. В домашних играх этого не получается. В чем видите проблему?

— Проблема в том, что против нас играют соперники, которые находятся в элите российского футбола. Не надо искать какой-то подоплеки это просто совпадение. Повторяю, что нам очень бы хотелось, чтобы на домашний стадион начало приходить хотя бы 30 процентов зрителей. Потом, надеюсь, их количество увеличиться.

В составе победителей голы забивали Игорь Горбунов и Никита Калинский.