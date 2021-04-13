Шварц рассказал, почему «Динамо» пропустило два мяча от Погребняка

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился мнением о дубле 37-летнего форварда «Урала» Павла Погребняка в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча завершилась со счетом 2:2.

«Конкретно в матче с «Уралом» мы недостаточно агрессивно сработали на флангах обороны и позволили сопернику сделать много навесов. Что касается центра обороны, то должны были опекать такого большого форварда, как Погребняк, плотнее и надежнее. И перед матчем мы обращали внимание на это», — сказал Шварц в интервью программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

После этого матча «Динамо» с 43 очками занимает шестое место в турнирной таблице, «Урал» с 30 очками — на 12-й строчке.