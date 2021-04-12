FARE выступила в защиту Гилерме: «Выходит, «Спартак» 5 лет получал слишком мягкие санкции»

В организации «Футбол против расизма в Европе» (FARE) отреагировали в комментарии «СЭ» на ситуацию с оскорблениями со стороны фанатов «Спартака» голкипера «Локомотива» Маринато Гильерме.



Ранее офицер РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин заявил, что КДК рассмотрит скандирование оскорбительных кричалок болельщиками «Спартака» Гилерме. По словам главы департамента красно-белых по связям с общественностью Антона Фетисова, Гилерме провоцировал болельщиков, показывая им неприличные жесты. Клуб предъявит видеодоказательства КДК.

«Гильерме Маринато, подвергается оскорблениям на расовой почве почти в каждом матче против московского «Спартака» последние 5 лет. Это не просто оскорбления, а сравнение его с обезьяной и унижение его заслуг в сборной России из-за его происхождения. Выходит, что «Спартак» всё это время получал слишком мягкие санкции, чтобы иметь какое-либо влияние или иметь сдерживающий эффект на болельщиков «Спартака». Эта ситуация должна стать тревожным звонком для КДК РФС, чьи решения не имели должного воздействия на «Спартак», и мы надеемся что КДК наконец примут серьезные меры, чтобы остановить расизм в отношении голкипера сборной.

Мысль о том, что человек может каким-то образом «спровоцировать» расистские оскорбления на основании его цвета кожи, постыдна и заставляет усомниться в серьезности намерений «Спартака» по борьбе с дискриминацией в футболе. Мы рассматриваем это как попытку оправдания не одного, а целой серии постыдных инцидентов со стороны фанатов «Спартака» в адрес Гильерме за последние 5 лет. Мы выражаем солидарность и поддержку Гильерме и всем жертвам дискриминации в футболе, и уверены, что жертвы расизма не должны быть наказаны за то, что подвергаются подобным унижениям", — сказали в FARE в комментарии для «СЭ».

Матч 25-го тура Тинькофф-РПЛ «Локомотив» — «Спартак» прошел вчера, 11 апреля, и завершился победой «железнодорожников» со счетом 2:0.

(Данил Алешин)