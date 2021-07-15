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Шварц рассказал о причинах поражения «Динамо» в матче с МТК

15 июля 2021, 23:48
Сандро Шварц. Фото ФК "Динамо" Москва.
Сандро Шварц. Фото ФК &quot;Динамо&quot; Москва.
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Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал поражение от МТК (0:2) в товарищеском матче. В этот же день динамовцы также сыграли с чешским «Яблонцем» и уступили с аналогичным счетом.

«Пропустили два мяча из-за индивидуальных ошибок, — цитирует Шварца официальный сайт «Динамо» 15 июля. — Во втором тайме сыграли значительно лучше, чем в первом. Продемонстрировали неплохую интенсивность, действовали компактно, однако результат неудовлетворительный.

Соперник опоздал на матч? Если честно, то не вижу в этом ничего серьезного. Сталкивался с подобным, но это не имеет ничего общего с тем, что происходило на поле. Конечно, мы недовольны результатом. В обоих матчах проиграли.

Да, моментами действовали неплохо, показывали то, что наигрывалось на тренировках. Но в целом нам сейчас надо серьезно проанализировать оба этих матча и на основе сделанных выводов поговорить с командой».

Матч «Динамо» с МТК начался позже из-за того, что венгерский клуб перепутал время.

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Евгений Петров все материалы автора

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