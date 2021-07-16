Карасев хотел бы больше доверия судьям в российском футболе

Российский арбитр Сергей Карасев рассказал о том, какие изменения по отношению к судейству хотел бы видеть в российском футболе.

«Хотелось бы, чтобы больше доверия было. Потому что до сих пор все вокруг думают, что если судья ошибается, а ВАР его не поправляет, то это специально. Сейчас каждый может написать в медиапространстве, а потом делаются выводы, которые, как правило, сложные и неутешительные, из-за чего судьи страдают. Конечно, судей можно конструктивно критиковать. Но получается много критики огульной, кто-то что-то сказал, они понесли, многие не видели, может, о чем речь, но понесли. Единственная реформа, хотя так не назовешь, успокоиться и дать работать. Потом, если что-то происходит, делать выводы: вот эти судьи ошиблись, они не будут работать.

Нужны доверие и коммуникация между нами. Коммуникации, к сожалению, не так много, потому что мы комментировать не можем ничего, а комментируют люди, которые не имеют отношения к судейству. Получается такой вакуум, всем хочется услышать ответ на вопрос «почему?». Вылезают эксперты, которые не имеют отношения к судейству», — приводит слова Карасева ТАСС.