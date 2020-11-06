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Шварц прокомментировал поражения российских клубов в еврокубках

13:34
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился мнением о выступлении российских команд в еврокубках.

— Ноль побед в 12 матчах еврокубков — это уровень РПЛ?

— Не люблю оценивать столь глобально. Можно анализировать отдельные матчи. К примеру, мы сейчас готовимся к «Локомотиву», анализируем соперника. Команда отлично выглядела против «Баварии», могли рассчитывать на очки, потом была ничья с очень сильной командой — «Атлетико». До этого ничья в Зальцбурге. Российские клубы играют с топ-клубами Англии, Германии, Италии, Испании. Не уверен, что командам из других стран было бы легко в этих противостояниях. (Константин Алексеев)

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