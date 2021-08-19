Шварц заявил, что полностью доверяет игрокам «Динамо»
12:40
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц заявил, что его не напрягает то, что из всех голов в этом сезоне только один был забит игроком нападения.
— Вас не напрягает, что из всех голов в этом сезоне только один был забит игроком нападения?
— Все игроки должны создавать моменты, в том числе и нападающие. Наша линия атаки достаточно молода. Она пока не может отметиться стабильностью. Но мы им полностью доверяем. Игроки, которые представляют нашу группу атаки, сильно изматывают соперника. Если брать третий гол в ворота «Уфы», то именно Тюкавин увел защитника и освободил зону для Шиманьского.
21 августа «Динамо» сыграет с «Уралом» в пятом туре Тинькофф РПЛ. Игра пройдет в Екатеринбурге, начало — в 18:00 по московскому времени.
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