Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Шварц заявил, что полностью доверяет игрокам «Динамо»

12:40
Теги:

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц заявил, что его не напрягает то, что из всех голов в этом сезоне только один был забит игроком нападения.

— Вас не напрягает, что из всех голов в этом сезоне только один был забит игроком нападения?

— Все игроки должны создавать моменты, в том числе и нападающие. Наша линия атаки достаточно молода. Она пока не может отметиться стабильностью. Но мы им полностью доверяем. Игроки, которые представляют нашу группу атаки, сильно изматывают соперника. Если брать третий гол в ворота «Уфы», то именно Тюкавин увел защитника и освободил зону для Шиманьского.

21 августа «Динамо» сыграет с «Уралом» в пятом туре Тинькофф РПЛ. Игра пройдет в Екатеринбурге, начало — в 18:00 по московскому времени.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Владимир Пушкарев все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Наш самый лучший футбол. Россия впервые принимает чемпионат мира по «пляжке», мы одни из фаворитов
Женская сборная России с крупным счетом проиграла США в товарищеском матче
РФС объявил об изменениях в административном штабе сборной России
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 5-й тур: «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр