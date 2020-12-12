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Шварц — о поражении от «Зенита»: «Играли против очень сильной команды»

21:37
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал поражение от «Зенита» в матче 18-го тура Тинькофф РПЛ (1:3).

— Почему решили сыграть с тремя центральными защитниками? Почему нельзя было просто выбрать более оборонительный вариант 4-3-3 с Нойштедтером?

— Мы подразумевали, что будем использовать двух центральных нападающих, они давили на соперника. Мы отказались от вингеров, у нас было три полузащитника, три центральных защитника, думали играть длинными передачами при давлении соперника. Я считаю, мы хорошо сыграли в ряде эпизодов.

— Вы сказали, что у команды были проблемы при переходе из обороны в атаку. Какие именно?

— В первые 15 минут хорошо сыграли, а после пропущенного мяча начались технические ошибки и неточные передачи.

— Нужно ли «Динамо» усиление зимой?

— Не время об этом говорить. Мы играли против очень сильной команды, ребята проявили себя хорошо.

(Гоша Чернов)

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