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Гогуа ответил на вопрос о своем будущем в ЦСКА

19:11
Седрик Гогуа. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Седрик Гогуа. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Защитник ЦСКА Седрик Гогуа ответил на вопрос о своем будущем в команде.

«Пока мне нечего сказать. Мое будущее в ЦСКА? Я не знаю», — сказал футболист.

27-летний ивуариец в прошлом сезоне выступал на правах аренды за «Ротор». Он провел 22 матча в Тинькофф РПЛ. Его контракт с ЦСКА рассчитан до 2023 года.

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Сергей Федоров все материалы автора

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