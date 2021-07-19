Гогуа ответил на вопрос о своем будущем в ЦСКА
19:11
Защитник ЦСКА Седрик Гогуа ответил на вопрос о своем будущем в команде.
«Пока мне нечего сказать. Мое будущее в ЦСКА? Я не знаю», — сказал футболист.
27-летний ивуариец в прошлом сезоне выступал на правах аренды за «Ротор». Он провел 22 матча в Тинькофф РПЛ. Его контракт с ЦСКА рассчитан до 2023 года.
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