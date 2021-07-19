Гогуа ответил на вопрос о своем будущем в ЦСКА

Защитник ЦСКА Седрик Гогуа ответил на вопрос о своем будущем в команде.

«Пока мне нечего сказать. Мое будущее в ЦСКА? Я не знаю», — сказал футболист.

27-летний ивуариец в прошлом сезоне выступал на правах аренды за «Ротор». Он провел 22 матча в Тинькофф РПЛ. Его контракт с ЦСКА рассчитан до 2023 года.