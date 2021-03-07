Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Спартак» — «Краснодар»: Ари получил травму, его заменил Сулейманов

19:27
Теги:

Нападающий «Краснодара» Ари был травмирован в первом тайме матча 21-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:2). Вместо него на 19-й минуте на поле вышел форвард Магомед-Шапи Сулейманов.

Отметим, красно-белые забили уже два гола к 25-й минуте. Отличились Александр Соболев и Квинси Промес.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир