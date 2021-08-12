Шварц: «Не разговаривали с Карпиным по Захаряну»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц перед матчем 4-го тура Тинькофф РПЛ с «Ахматом» рассказал о возможном выступлении игроков бело-голубых за сборную России.

По словам немецкого специалиста, он пока не разговаривал с главным тренером национальной команды Валерием Карпиным.

«Пока не разговаривали с Карпиным. Если ему понадобится, у него есть мой телефон, — отметил Шварц. — Пока не было планов о разговоре. Вопросы игроков «Динамо» всегда готов с ним обсудить. Главный тренер сборной был на прошлом матче. По Захаряну решение на нем — видит ли он Арсена в схеме сборной России».