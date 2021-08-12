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Ловчев: «Пока письма ветеранов «Спартака» Алекперову нет. Возможно, оно будет»

13:31
Евгений Ловчев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгений Ловчев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Председатель международного добровольного спортивного общества «Спартак» Евгений Ловчев ответил обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру, действительно ли существует открытое письмо ветеранов красно-белых (среди авторов назывались имена самого Ловчева, в также Дмитрия Аленичева и Егора Титова) на имя главы «ЛУКОЙЛа» Вагита Алекперова, текст которого сегодня появился в СМИ.

«Не знаю, откуда у ваших коллег появился текст письма ветеранов «Спартака». Пока его нет. Возможно, оно будет. В этом случае вы станете первыми, кто его получит», — сказал Ловчев.

12 августа «Советский спорт» опубликовал письмо на имя Алекперова по поводу ситуации в «Спартаке» с заголовком «Взывать к совести господина Федуна не видим никакого смысла». Текст подписан председателем общества «Спартак» имени Н.П.Старостина Евгением Ловчевым и группой ветеранов команды.

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