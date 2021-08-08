Шварц: «Макаров создавал хорошие моменты и здорово проявил себя в обороне»
22:28
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц подвел итоги матча 3-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (2:1).
«Интенсивная игра. К сожалению, в первые 20 минут нам не удалось войти в игру, допускали много ошибок, из-за чего пропустили. Но во втором тайме внесли коррективы, начали играть быстрее, делали точные передачи. Показали хорошую игру.
Макаров сегодня хорошо вошел в игру. Он у нас в команде только с пятницы. Дали ему теоретические знания, чтобы он имел представления об игре нашей команды. Он сегодня создавал хорошие моменты и здорово проявил себя в обороне», — сказал Шварц.
«Динамо» в четвертом туре 14 августа сыграет на выезде с грозненским «Ахматом», ЦСКА в этот же день в гостях встретится с «Ростовом».
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