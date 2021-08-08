Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Слуцкий раскритиковал качество поля в Казани: «Свадьбы тут проводят, праздники, саммиты»

22:26
Теги:

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий раскритиковал качество поля на стадионе в Казани после завершения матча 3-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (2:1).

«Мы играли в четверг поздно вечером, перелет. Плюс поле очень плохого качества. Только начинается сезон... поле в ужасающем состоянии.

Плюс вынужденная замена основного форварда. Очень рад, что удалось переломить ход встречи.

У нас скоро поля просто не будет. Не понимаю, как так. Свадьбы тут проводят, праздники, саммиты... Стадион не наш, поле на наше. Можно делать что угодно», — сокрушался Слуцкций в эфире «Матч Премьер».

Рубин - Ахмат

 

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Рубин» — «Ахмат»: Кукуян сначала все сделал правильно. Зачем вмешался ВАР и все испортил? Вратарь удален ошибочно
Почему онколог пророчит Кадышевой возвращение рака
Тренер из Болгарии оценила судейство финала по гимнастике на ОИ
Пропавшую старушку нашли в цементной могиле в подвале ее дома
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 3-й тур: «Зенит» — «Краснодар», «Динамо» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр