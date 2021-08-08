Слуцкий раскритиковал качество поля в Казани: «Свадьбы тут проводят, праздники, саммиты»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий раскритиковал качество поля на стадионе в Казани после завершения матча 3-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (2:1).

«Мы играли в четверг поздно вечером, перелет. Плюс поле очень плохого качества. Только начинается сезон... поле в ужасающем состоянии.

Плюс вынужденная замена основного форварда. Очень рад, что удалось переломить ход встречи.

У нас скоро поля просто не будет. Не понимаю, как так. Свадьбы тут проводят, праздники, саммиты... Стадион не наш, поле на наше. Можно делать что угодно», — сокрушался Слуцкций в эфире «Матч Премьер».