Шварц о Захаряне: «От него всегда исходит опасность, это хорошо»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал победу над ЦСКА (2:1) в матче 3-го тура Тинькофф РПЛ и высказался об игре полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна.

«Захарян достаточно вариативный игрок. Он может играть на многих позициях. Важен для нас на любой позиции, плюс Арсен много трудится, чтобы развиваться. Опасность от него исходит всегда, это хорошо.



Чем отличается нынешний ЦСКА от того, который был в 30-м туре прошлого сезона? Не стал бы сравнивать. Не моя задача давать такие оценки. Пообщались с ребятами в перерыве, отметили, что сегодняшняя игра складывалась по такому же сценарию. Мы начали не очень, но смогли перевернуть игру», — сказал Шварц.

После победы над ЦСКА «Динамо» вышло на третью строчку в турнирной таблице Тинькофф РПЛ. На счету бело-голубых 9 очков в 3 матчах, команда уступает лидирующему «Зениту» и идущему на втором месте «Рубину» по разнице забитых и пропущенных мячей.