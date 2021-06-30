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Шварц доволен победой «Динамо» над «Ческе-Будеевице» в товарищеском матче

30 июня 2021, 23:10
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал результат контрольного матча против «Ческе-Будеевице» (4:0).

«Отлично сыграли на высоких скоростях, создали много моментов и показали приличную реализацию. Команда также хорошо действовала в обороне. Для нас очень важно было отыграть на ноль.

И в матче с румынской командой ЧФР (0:1) создавали хорошие моменты, а сегодня нам удалось их реализовать. К тому же мы эффективно действовали в переходных фазах атаки. Так что победу мы полностью заслужили.

Мы сегодня забивали голы на любой вкус, так что не хотел бы какой-то один выделять. Хорошо, что мы отличались из разных ситуаций — с пенальти, штрафного, после выброса из аута», — приводит слова Шварца официальный сайт клуба.

В следующем контрольном матче «Динамо» 2 июля сыграет с кипрским клубом АЕЛ.

Дополнительная информация:

https://fcdynamo.ru/news/belo-golubye-razgromili-dinamo-ceske-budeyovice-v-kontrolnom-matce

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