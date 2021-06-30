«Крылья Советов» предложили Бенитесу открыть водку после назначения в «Эвертоне»

«Крылья Советов» прокомментировали назначение Рафаэля Бенитеса главным тренером «Эвертона».

«Время распаковывать наш подарок, Рафа», — говорится в сообщении клубного Twitter. На фото показано, как Миодраг Божович вручает испанцу алкогольный напиток с эмблемой «Крыльев».

61-летний испанский специалист ранее тренировал «Вальядолид», «Осасуну», «Эстремадуру», «Тенерифе», «Валенсию», «Ливерпуль», «Интер», «Челси», «Наполи», «Реал», «Ньюкасл» и «Далянь Йифан».

Вместе с «Ливерпулем» Бенитес выиграл Лигу чемпионов, Кубок и Суперкубок Англии, а также Суперкубок УЕФА. Двукратный чемпион Испании и обладатель Кубка УЕФА с «Валенсией», победитель Лиги Европы с «Челси».