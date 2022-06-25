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Шунин назвал целью «Динамо» завоевать трофей по итогу сезона

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
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Голкипер «Динамо» Антон Шунин рассказал о целях команды в предстоящем сезоне.

— Цель «Динамо» на сезон? Рано пока об этом говорить. С руководством еще будет разговор. Команда должна взять трофей: РПЛ или Кубок? Да, это сто процентов, — заявил вратарь.

Московское «Динамо» 25 июня обыграло любительскую команду «Амкал» в товарищеском футбольном матче.

Хоккеист Александр Овечкин забил гол в составе московского клуба.

Антон Шунин
ФК Динамо (Москва)
0
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 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
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 - : -
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Краснодар – Факел
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