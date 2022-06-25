Шунин назвал целью «Динамо» завоевать трофей по итогу сезона

Голкипер «Динамо» Антон Шунин рассказал о целях команды в предстоящем сезоне.

— Цель «Динамо» на сезон? Рано пока об этом говорить. С руководством еще будет разговор. Команда должна взять трофей: РПЛ или Кубок? Да, это сто процентов, — заявил вратарь.

Московское «Динамо» 25 июня обыграло любительскую команду «Амкал» в товарищеском футбольном матче.

Хоккеист Александр Овечкин забил гол в составе московского клуба.