«Остаюсь дома». Шунин прокомментировал продление контракта с «Динамо»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин прокомментировал продление контракта с клубом.

«Остаюсь дома», — написал Шунин в Instagram.

16 ноября «Динамо» объявило о продлении контракта с Шуниным. Новое соглашение рассчитано до 2024 года. Предыдущий контракт истекал в конце сезона-2021/22.

В текущем сезоне 34-летний россиянин провел 11 матчей в Тинькофф РПЛ, в которых пропустил 15 мячей.