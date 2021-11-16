Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Остаюсь дома». Шунин прокомментировал продление контракта с «Динамо»

17:10
Теги:

Вратарь «Динамо» Антон Шунин прокомментировал продление контракта с клубом.

«Остаюсь дома», — написал Шунин в Instagram.

Публикация от Anton Shunin (@shunin_anton)

16 ноября «Динамо» объявило о продлении контракта с Шуниным. Новое соглашение рассчитано до 2024 года. Предыдущий контракт истекал в конце сезона-2021/22.

В текущем сезоне 34-летний россиянин провел 11 матчей в Тинькофф РПЛ, в которых пропустил 15 мячей.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Савостина все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
«Газзаев обвел тяжелым взглядом: никогда тебе не прощу этот промах!» 25 лет золотому матчу «Спартак» — «Алания»
Армения сообщила о погибших в результате обострения с Азербайджаном
0