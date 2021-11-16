«Остаюсь дома». Шунин прокомментировал продление контракта с «Динамо»
17:10
Вратарь «Динамо» Антон Шунин прокомментировал продление контракта с клубом.
«Остаюсь дома», — написал Шунин в Instagram.
16 ноября «Динамо» объявило о продлении контракта с Шуниным. Новое соглашение рассчитано до 2024 года. Предыдущий контракт истекал в конце сезона-2021/22.
В текущем сезоне 34-летний россиянин провел 11 матчей в Тинькофф РПЛ, в которых пропустил 15 мячей.
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