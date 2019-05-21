Штаб Бердыева требует от "Ростова" около 100 миллионов рублей. В "Ростове" удивлены

По информации "СЭ", несколько тренеров, входивших в тренерский штаб Курбана Бердыева времен работы в "Ростове", обратились в клуб с финансовой претензией на невыплату премиальных за период работы в команде.

По некоторым данным, речь идет суммарно о цифре около 100 миллионов рублей – в числе тренеров, обратившихся в "Ростов", нет Виталия Кафанова, который сейчас работает в штабе Валерия Карпина – перед ним у клуба долгов нет.

"Мы действительно удивлены появлением такой финансовой претензии. Согласно нашим бухгалтерским документам долг существует, но в гораздо меньшем объеме. Нам потребуется время, чтобы детально изучить документ и разобраться в ситуации. У клуба действительно были большие долги прошлых периодов, но в значительной степени они уже погашены ранее. Появление документа действительно очень неожиданно для нас, ведь тренерский штаб Курбана Бердыева в великолепных отношениях с "Ростовом", но с другой стороны, наш клуб перед каждым трансферным окном оказывается в ситуации, когда всплывают старые долги 2014 – 2017 годов", – заявил PR-директор ФК "Ростов" Денис Штанько. (Сергей Егоров)

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