Колосков назвал ерундой решение об отставке Гончаренко из «Краснодара»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» отреагировал на отставку главного тренера «Краснодара» Виктора Гончаренко.

«Не понимаю логику этого решения. Получается, какая-то ерунда. Закончилась первая часть сезона, команда играет средне, но при этом идет на пятом месте. Но «Краснодар» именно играет в футбол, никаких нареканий к Гоначренко не было. Если такая отставка случается в течение отпуска, значит, мы чего-то не знаем. Я понимаю, если бы Галицкий вышел и объяснил такое решение. Еще играть и играть. Нет гарантий, что придет новый тренер и вообще все не провалит», — сказал Колосков «СЭ».

Контракт Гончаренко с «Краснодаром» действовал до лета 2023 года. С 2016 по 2021 год белорусский специалист возглавлял ЦСКА. На зимний перерыв в Тинькофф чемпионате России «Быки» ушли на пятом месте в турнирной таблице.