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Шомуродов рассказал, как рос около афганской границы, собирал хлопок и кормил скот

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Капитан сборной Узбекистана, форвард «Ромы» Элдор Шомуродов в эксклюзивном интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру рассказал, как рос около афганской границы, собирал хлопок и кормил скот. Также он добавил, что до недавних пор отдавал почти все деньги родителям, к которым, как и все узбеки, обращается на «вы».

— Ты родился в крохотном Джаркургане, в 40 км от Термеза, рядом с афганской границей. Какие у тебя главные воспоминания о детстве?

— В Джаркургане я прожил до 12 лет, пока не уехал в академию «Машала». Помню, что у нас было много коров и овец. Все мои друзья и братья, как и я, любили футбол, играли при первой возможности. Но родители говорили, чтобы сначала скот покормили, а потом на стадион шли. И в памяти осталось это чувство: «Ну, быстрее бы уже!»

— Близость границы с опасным Афганистаном не сказывалась на обстановке?

— Нет, все было спокойно. Хорошо, что негатив до нас не доходил. Плюс родители всегда подходили к моему воспитанию внимательно, проверяли, где я и что делаю.

— Родители до сих пор живут в том же доме, где ты рос?

— Да. Папа очень этот дом любит. Он практически сам его и построил.

— Бывший игрок «Анжи» и «Краснодара» Одил Ахмедов, сейчас один из вице-президентов федерации футбола Узбекистана, по совету Сергея Галицкого открыл свою детскую академию. Ты о том же не задумывался?

— Бывает, такие мысли посещают. Но пока такие планы строить рано, нельзя отвлекаться от футбола. В будущем, если все будет хорошо, я этим займусь.

— То есть, когда закончишь карьеру, точно вернешься в Узбекистан?

— Да, обязательно вернусь!

— Слышал, что тебе, как и всем узбекским детям, приходилось собирать хлопок.

— Бывало. Тогда я был маленьким, и нам надо было собрать немного хлопка — в четвертом классе норма была килограмма по три. Куда-то специально не ездили, собирали рядом с домом.

— Ты как-то рассказывал, что мог к хлопку камень доложить — для веса.

— Да, это проверенный способ! (улыбается)

— Знаю, в Узбекистане с таким уважением относятся к родителям и старшим братьям, что обращаются к ним на «вы».

— Да, так и есть. И я в том числе.

— Слышал, ты большую часть зарплаты отправляешь родителям.

— Раньше всегда было так. Сейчас что-то и для себя получается откладывать. На дом, например.

Элдор Шомуродов. «В Ростове Карпин много говорил про правильное питание. В Италии мне это очень пригодилось». Большое интервью с Элдором Шомуродовым

Элдор Шомуродов
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Шомуродов рассказал, как сказались на его карьере ограничения Карпина по питанию в «Ростове»
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2
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3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
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 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
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Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
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28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
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 - : -
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