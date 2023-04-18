Янсане: «Юран относится хорошо к каждому игроку, но он требовательный»

Гвинейский форвард «Пари НН» Момо Янсане высказался о приходе в клуб нового главного тренера Сергея Юрана.

«Юран — очень хороший тренер. Он пришел с определенным лицом. Когда тренер приходит, он показывает свое лицо, авторитет игрокам. Это очень важно. Показать, что ты серьезно настроен, привнести хорошее настроение. Он относится хорошо к каждому игроку, ко всем пытается найти подход. Но нужно усердно работать — он требовательный», — цитирует форварда Metaratings.ru.

Юран возглавил нижегородский клуб 4 апреля 2023 года, сменив на посту Артема Горлова. После 23 туров команда занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков.