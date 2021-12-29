Широков считает верным решение «Зенита» подписать форварда «Крыльев Советов» Сергеева

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков назвал верным решение клуба подписать нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева.

«Кого может заменить Сергеев в «Зените»: Азмуна или Дзюбу? Ну, если он нападающий, наверное, или одного или второго, логично же. А насколько он может заменить или не заменить, покажет время. Как я оценю уровень футболиста в целом? Трудно сказать, он только первый год играет, по большому счету, на высоком уровне. Вернее, не на высоком, а на уровне РПЛ.



Сложно ли будет ему в первое время полноценно заменить кого-то из основного состава «Зенита»? Думаю, да, но «Зенит» грамотно делает в том плане, что Сергеев может адаптироваться, не сразу бросая его в пекло, оценить его уровень. В этом плане, я думаю, всё они правильно делают. Потому что есть пока и Азмун, и Дзюба. И они могут периодически выходить на замену, в каких-то матчах в основном составе играть. А когда Сергеев адаптируется, они уже определят, может ли он дальше или нет. На горизонте других нападающих с российским паспортом нет», — приводит «ВсеПроСпорт» слова Широкова.

Вчера, 28 декабря генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что Сергеев проходит медосмотр для перехода в клуб из Санкт-Петербурга.

В сезоне-2021/22 Сергеев провел 20 матчей за «Крылья Советов» во всех турнирах, на счету 26-летнего россиянина 8 голов и 6 результативных передач.