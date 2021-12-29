Керк рассказал, как Рангник уговорил его перейти в «Локомотив»
Нападающий «Локомотива» Джирано Керк рассказал о роли Ральфа Рангника в переходе форварда в российский клуб.
«Мной интересовались клубы из Германии, Италии, Франции, но никто не приходил с конкретным планом того, как мне хотят помочь стать лучше. А в России такой план был. У меня был очень хороший разговор с Ральфом Рангником, он объяснил мне, что и как будет. Этот вариант понравился мне больше всего. Жизнь в Москве прекрасна. Все организовано, от еды до водителя. Иногда я выбираюсь перекусить со своими одноклубниками, или же мы отправляемся за покупками. В общем, я вовлечен в общественную жизнь, хоть пока и не очень хорошо говорю по-русски», — приводит Voetbal International слова Керка.
Керк перешел в «Локомотив» из «Утрехта» в минувшее летнее трансферное окно. 26-летний нидерландец провел 15 матчей за московскую команду, на его счету 2 гола и 2 результативных передачи.
«Локомотив» сотрудничал с Рангником с февраля 2021 года. В конце ноября немецкий специалист покинул должность руководителя по спорту и развитию клуба и стал главным тренером «Манчестер Юнайтед».
Дополнительная информация:
https://www.vi.nl/nieuws/kerk-blikt-terug-op-transfer-hier-heb-ik-geen-maher-die-de-pass-elke-keer-geeft
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