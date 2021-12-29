Агент Медины отреагировал на информацию об интересе ЦСКА
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Агент Ренато Биттар, представляющий интересы правого вингера «Нью-Йорк Сити» Хесуса Медины, прокомментировал «СЭ» информацию об интересе московского ЦСКА к игроку.
«На данный момент у нас есть предложения из Испании и других команд. Мы пока решаем», — сказал Биттар.
В текущем сезоне 24-летний парагваец провел в МЛС 33 игры, в которых отличился 9 голами и 2 голевыми передачами.
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