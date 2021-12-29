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Агент Медины отреагировал на информацию об интересе ЦСКА

00:50
Хесус Медина (справа). Фото Instagram
Хесус Медина (справа). Фото Instagram
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Агент Ренато Биттар, представляющий интересы правого вингера «Нью-Йорк Сити» Хесуса Медины, прокомментировал «СЭ» информацию об интересе московского ЦСКА к игроку.

«На данный момент у нас есть предложения из Испании и других команд. Мы пока решаем», — сказал Биттар.

В текущем сезоне 24-летний парагваец провел в МЛС 33 игры, в которых отличился 9 голами и 2 голевыми передачами.

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Данил Алешин все материалы автора

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