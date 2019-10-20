Широков считает, что Вилков ошибся, не назначив пенальти в ворота «Динамо»

Бывший футболист «Спартака» и «Зенита» Роман Широков после матча 13-го тура чемпионата России между «Динамо» и «Краснодаром» (1:1) выразил мнение, что главный арбитр встречи Михаил Вилков ошибся, когда не назначил пенальти в ворота москвичей в моменте с фолом на форварде Ари.

— «Локомотив» и «Зенит» — две самые яркие команды чемпионата, они по праву находятся на первой строчке турнирной таблицы РПЛ, — сказал Широков в эфире телеканала «Матч Премьер». — Что касается прошедшего матча, то динамовцы давно не набирали очки, а здесь один из лидеров приехал, и удалось набрать баллы. Главное теперь — набирать очки и уходить из зоны вылета. Так как им не удалось никого найти, то это, наверное, хороший вариант.

«Краснодар» показал, мягко говоря, не лучшую свою игру. Вилков не поставил чистейший пенальти, мое мнение. Если это не 11-метровый, то что? Его сбивают и толкают руками.

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