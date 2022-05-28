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Широков: «В этом сезоне «Уфа» наиграла на вылет»

Широков прокомментировал вылет «Уфы» в ФНЛ
Екатерина Савостина
Корреспондент
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Бывший футболист сборной России Роман Широков высказался о вылете «Уфы» в ФНЛ.

«В этом сезоне они наиграли на вылет в ФНЛ, — приводит слова Широкова «РБ Спорт». — Сами виноваты. У них были все возможности решить ситуацию в первом матче. А они упустили победу в Оренбурге. Пенять можно только на себя. К сожалению для них.

Верю ли, что клуб может прекратить существование? Трудно сказать. Интересно ли будет смотреть на такой клуб как «Оренбург» в РПЛ? По большому счету я видел пять их игр. Три в первой лиге и две стыковые игры. Цельное впечатление трудно составить. Посмотрим. Сейчас это одна команда. После межсезонья — другая».

«Оренбург» победил «Уфу» по сумме двух матчей и завоевал путевку в РПЛ на следующий сезон.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-shirokov-ufa-v-e-tom-sezone-naigrala-na-vy-let-v-fnl/
Роман Широков
Футбол
ФК Оренбург
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