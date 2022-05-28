«Уфа» — «Оренбург»: видеообзор ответного стыкового матча

«Оренбург» обыграл «Уфу» в ответном стыковом матче за право играть в Тинькофф РПЛ и вернулся в высший дивизион.

Игра в Уфе завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

У хозяев гол забил Юрий Журавлев, в составе «Оренбурга» отличились Джоэль Фамейе и Андрей Малых.

Последний раз команда из Оренбурга выступала в высшем дивизионе чемпионата России в сезоне-2019/20