Главный тренер «Оренбурга»: «Не было большой разницы между нами и «Уфой»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка дал комментарий по итогам ответного стыкового матча против «Уфы» (2:1).

««Первые 20 минут были хорошие, получилось забить гол. У «Уфы» много хороших игроков — Олег Иванов, Дмитрий Кабутов, сильный нападающий Гамид Агаларов. Мы могли и сразу забить второй, когда Джоэль Фамейе не попал в ворота. Две команды равные, не было большой разницы между нами и «Уфой», — сказал Личка ТАСС.

В субботу «Оренбург» со счетом 2:1 победил «Уфу» во втором стыковом матче и завоевал путевку в Тинькофф РПЛ сезона-2022/23.

Последний раз команда из Оренбурга выступала в высшем дивизионе чемпионата России в сезоне-2019/20.