Широков предсказал будущее Руя Витории в «Спартаке» в случае поражения от ЦСКА

Бывший игрок сборной России Роман Широков в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча 8-го тура Тинькофф РПЛ ЦСКА — «Спартак».

«Не знаю, как сложится этот матч. На мой взгляд, фаворита в дерби нет, две команды абсолютно одинаковые. Думаю, если красно-белые даже проиграют, Руй Витория не уйдет. Хотя в «Спартаке» может произойти всякое. ЦСКА при Березуцком? Мне пока не нравится их футбол. Может быть, игра улучшится, но, на данный момент, никаких перспектив я не вижу», — сказал Широков в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится завтра, 20 сентября, на «ВЭБ-Арене». Начало — в 19:30 по московскому времени.